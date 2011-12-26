奥迪称汽车业2012年形势更艰难

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透德国因戈尔施塔特12月25日电---奥迪汽车(NSUG.DE)首席执行官施泰德(Rupert Stadler)周日在接受路透采访时表示，2012年汽车业的日子将比今年更艰难。
施泰德说：“但这不应该成为陷入悲观情绪的理由。”他补充道，因发展中国家巨大的汽车需求，汽车业未来十年还会继续增长。
德国媒体此前报导，施泰德可能成为奥迪母公司大众汽车(VOWG_p.DE)首席执行官温特科恩(Martin Winterkorn)接班人，他对此予以否认。温特科恩将在2016年年底卸任。
施泰德预计中国的汽车市场将增长8%-9%，高端汽车市场将扩张20%，甚至30%，但他未说明具体时段。
奥迪是中国豪华车市场的领头羊，远远超过德国竞争对手宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰。
施泰德对路透表示，汽车厂商在高端市场的增长机会更大，因中国这样的发展中市场将涌现大批富翁。施泰德希望，在2015年前实现奥迪成为世界顶级高端汽车制造商的目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。