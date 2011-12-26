〔中国贵金属〕前十月黄金产量增近5%,黄金企业利润增近四成--工信部(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 10月中国生产黄金31.75吨
* 前十月黄金产量同比增5%
* 前十月黄金企业实现利润增近四成
路透北京12月26日电---中国工业和信息化部周一称,1-10月份累计完成生产黄金290.8吨,同比增长4.96%.同期,全国黄金企业实现利润同比增长39%.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,10月中国生产黄金31.75吨,而前10月黄金矿产金完成243吨,同比增长6.9%;有色副产金完成47.5吨,同比降4%.
10月,全国黄金企业实现工业总产值247亿元人民币,实现利润30.6亿元.1-10月份,累计实现工业总产值同比增长了22%;实现利润267.8亿元.
另外,1-10月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为151.3吨和118吨,同比分别增长12%和8%.十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的52%和48.5%.
中国黄金协会会长、中国黄金集团公司总经理孙兆学此前预计,今年中国黄金产量将超过350吨,消费量则将达400吨.[ID:nCN1205804]中国黄金集团是国内最大的黄金企业,是中金黄金(600489.SS)的母公司.
中国2007年超过南非,成为世界最大产金国.自2004年以来,中国每年都在提高黄金产量,2009年中国黄金产量为313.98吨,2010年中国黄金产量达340.88吨,较上年增长8.57%,再创历史新高.[ID:nCN1589161]
在黄金消费方面,随着中国居民收入水平以及投资理财需求提高,国内黄金珠宝首饰市场日益升温.孙兆学预计今年中国黄金消费总量达到400吨.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 黄凯/丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。