〔中国债市〕机构交投愿意不足令人民币利率互换持稳,未随回购利率升势

路透上海12月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周一总体维持稳势,未随跳涨的七天期回购利率而明显走升,因临近年末市场交投愿意不足,清淡市况下对其反应有限.

交易员并称,目前不少机构交易员已提前进入休假心态,如果没有大的政策出台,预计年底前IRS走势不会发生太大变化.不过如果七天期回购利率持续维持这样的升势,仍需密切关注对市场影响.

上海一银行交易员称,虽然今日七天期回购利率大涨,但临近年末,机构交投愿意极淡,导致IRS"价格变化不明显,而且大家都退的比较远."

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天品种回购利率今日跳涨,升幅逾40个基点(bp),因其跨越元旦假期;而上周因同一原因颇为抢手的14天回购今日则明显回落.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.1600/3.2900 2.7158/2.8125 2.6667/2.7650 2.8100/2.9100 2.7300/3.0940

上周五 3.1325/3.2825 2.7200/2.8140 2.6780/2.7760 2.8200/2.9200 2.7460/3.1220

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变动 +0.0275/+0.0075 -0.0042/-0.0015 -0.0113/-0.0110 -0.0100/-0.0100 -0.0160/-0.0280

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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