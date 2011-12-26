〔中国债市〕现券收益率窄幅盘整,政策面缺乏刺激因素令交易热情减弱

路透上海12月26日电---中国银行间债市周一现券收益率窄幅震荡,临近年底投资者交易热情减弱,业内人士表示,如流动性持续平稳,债市将维持"波澜不惊"的走势为今年收尾.

交易员指出,一方面由於目前现券收益达到相对平衡的位置,而政策面又缺乏新的刺激因素,买卖盘并不急於交易;另一方面,年底金融机构进行账目结算,也一定程度上削弱交易意愿.

"一般节前都这样,一方面各家都准备结帐,另一方面目前政策也比较平稳,估计元旦前变化都不会大了."上海一券商交易员称.

今日中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种因跨年因素上涨,但市场流动性整体并不紧张.

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305702]

剩余期限约0.89年的央票1101088券最新报价收益率CN1101088=CFXM为3.5150%/3.5001%,上日尾盘则为3.5200%/3.4999%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0000 4.5000

上日 2.9415 3.7359

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5200/3.4611

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6432/2.5642

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6052/3.5332(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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