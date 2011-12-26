〔银行观点〕年内最後一周中国票据市场利率料将小幅回升--农行

路透上海12月26日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,年底最後一周,信贷方面大多数机构规模调整已基本到位,仅有少数临时性票据买卖需求;预计本周票据市场利率将小幅回升,但上升空间有限.

报告指出,11月份外汇占款环比减少279亿元人民币,连续两个月环比负增长,同时央行公开市场连续四周净回笼资金共计2,080 亿元,银行存款增长乏力、节前资金备付需求上升,在以上因素的影响下,资金面从上周开始趋於紧张,预计本周仍不容乐观.

农行认为,大多数机构已经完成了本年度经营任务,预计本周交投将极为清淡,多以临时性交易为主,市场报价活跃度将明显下降.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统於2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)