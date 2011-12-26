〔中国航空〕今年民航客运量料同比增8%至2.9亿人次,利润小升--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月26日电---中国民航局副局长李军周一表示,今年全年中国民航旅客运输量将达到2.9亿人次,同比增长8.2%,令民航利润稳中有升.同时,他并预计,明年全年客运量将突破3.2亿人次.
新华社报导援引李军在全国民航工作会议暨航空安全会议上并称,在燃油价格大幅增长和国际航空业仍不景气的背景下,预计今年全行业实现利润总额456亿元人民币,同比增长5.1%.
同时,他亦预计,今年全年中国民航业完成运输总周转量574亿吨公里,同比增长6.6%;而全国年旅客吞吐量超过1,000万人次的机场将达到21个.
"2012年民航发展的预期指标是,全行业运输总周转量将达632亿吨公里,旅客运输量明年将突破3.2亿人次,分别比上年增长10.1%、10.3%",李军就明年行业发展目标指出.
数据并显示,截至今年11月,全行业正班客座率、载运率分别为82.2%和72.3%,同比上升1.9和0.8个百分点.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。