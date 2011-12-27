(重温稿)〔台湾货币市场〕短率因近年关再显向上压力,短票利率先行走高

* 年底最後一周短票利率先向上

* 短率仍有向上压力

记者 高洁如

路透台北12月26日电---台湾银行间短期利率周一略有向上压力,拆款部分尤其是隔夜的拆款利率成交高位已先行向上,而短票的利率也因银行资金部位不足,承做意愿偏低,令利率走高.

市场人士指出,今日已是2011年的最後一周的交易日.供应市场多余资金的外商银行渐渐收回拆出资金,让市场的资金水位明显下降.本地大型银行也在年底冲刺放款之下,资金需求升高.供给少,需求高的情况,不少银行拆不到新钱进来,只能以开出负数,待日後回补.

"快年底了,在外商银作帐的需求下,让拆款额度一直往下降,我们也只能和他们结清额度,"一位民营银行资金调度人士称.

交易人士也说,外商把拆出额度收回之下,银行多只能以自有资金支应支出,这个情况本周都会持续.不过,过了本周之後,预料下周初、本提存期结束之前,应该就会有不少资金恢复供给.

"到时候钱就会冒出来了,"上述本地民营银行资调人士说.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,同上日;今日区间高位较上日再走高1基点,区间在0.299-0.780%,上交易日在0.299-0.770%

2-7天拆款利率区间则持平上日在0.392-0.78%.

**短票利率向上**

短票方面,交易商指出,由於银行积数不足,买票意愿低落,让短票成交利率向先前利率高位靠拢.虽然今日大型银行并未开门买票,不过跨过新历年底的短票,其市场成交利率已向先前大型银行开出的0.87%看齐.而跨月内落点的短票利率则尚可持稳在0.85%.

他们认为,本周银行在资金缺少之下,预料买票的利率不排除再上看1-2基点.

而今日短票利率主要成交落在0.86-0.87%.上日在0.85-0.86%.

央行今日共发行1,165.5亿台币存单,相较存单到期金额1,822亿,存单发行余额减少656.5亿.[TW/MMTCN]

央行本周存单到期总额为4,540.5亿台币,本周余日存单到期分布为:周二80亿,周三1,337.50亿,周四216亿以及周五1,085亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为266亿台币;累计超额准备为1,938亿台币,加计前期1%的超额准备为2,915亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率则见持稳.早盘见投信遭寿险赎回,但盘中即有申购款回流,各家资金状况多缺不一,缺钱者要花点时间才能顺利调度.

资金调度人士指出,尽管年底作帐等紧俏因子逐步浮现,但央行理监事会议召开在即,针对降息与否市场看法分歧,交易商谨慎观望,RP利率则维持在既有区间.

"月底变数多较难预测,但目前看来市场有共识,跨月利率大多维持原状,"一位证券商交易人士称.

他们并表示,因十年期增额券将於周四交割,预料市场资金需求将於下半周达高峰,但近日规模较大的投信续有余钱供应,且交易商大多提前准备,届时RP利率若有上扬压力,波动幅度也不至於太大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

本周大型紧缩因子如下:周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)