〔中国保险〕保监会从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性保险销售公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月26日电---中国保监会周一发布公告称,保险监管部门从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性的保险销售公司.以"大爱保险集团"名义擅自开展宣传等活动违反有关法律规定.
保监会网站刊登的公告称,近期保险监管部门发现,自称注册在香港的"中国大爱保险服务集团",通过电子邮件的形式向全国保险中介机构及相关人员广泛发送邀请函,邀请其以现金或股权作价等形式入股成立一家全国性保险销售公司.
保监会表示,保险监管部门将在进一步调查的基础上严肃处理违法机构及个人,切实维护保险市场秩序和保险消费者利益.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。