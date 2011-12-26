〔中国保险〕保监会从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性保险销售公司

保监会网站刊登的公告称,近期保险监管部门发现,自称注册在香港的"中国大爱保险服务集团",通过电子邮件的形式向全国保险中介机构及相关人员广泛发送邀请函,邀请其以现金或股权作价等形式入股成立一家全国性保险销售公司.