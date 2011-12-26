〔韩国数据〕12月消费者信心锐降,受欧元区财政危机和全球经济放缓打击

路透首尔12月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国12月消费者信心指数较11月急剧下滑,因欧元区财政危机和全球经济放缓令人担忧.

韩国央行称,12月消费者信心指数从11月的103下降至99,创下今年3月以来的最大月度降幅.这是在五个月中第三次低於100.

该指数低於100,表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数多於预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数.

央行还表示,12月消费者对未来12个月通胀率的预期从11月的4.1%回落至4.0%,为今年7月来最低.

通胀率预期自从9月触及4.3%以来,这是连续第三个月下降,但仍处於央行2-4%的通胀率目标区间的高端.

韩国央行在12月14-21日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市. (完)

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