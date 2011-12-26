〔德国经济〕2012年将放缓增长,但不会陷入衰退--行业团体领袖

路透柏林12月26日电---德国主要企业与行业团体的领导人表示,因受欧元区债务危机拖累,他们预计2012年德国经济成长将失去动力,但不会陷入衰退.

在路透周一发表的采访中,他们表示不认为欧元区将会解体,但一致认为该地区的危机将成为欧洲和美国经济成长与稳定的主要威胁.

"我们预计(德国)经济将会放慢,但不会陷入衰退,"德国BDI工业联盟主席Hans-Peter Keitel对路透表示.他补充说,在经济强劲成长两年之後,这是"正常现象".他表示,对2012年仍抱有信心.

德国政府预计2011年经济料成长3%,随後在2012年放缓至1%.德国经济部周一否认Focus杂志有关该预期将会调降的报导.

德国工商联会(DIHK)主席Hans Heinrich Driftmann表示:"我们认为明年的经济成长率为2%."他预计将劳动力市场将出现更多就业机会.

德国手工业联合会(German Confederation of Skilled Crafts)主席Otto Kentzler表示,他相信德国经济在2012年将继续扩张.

"即便幅度也许略小於2011年,但德国经济在2012年仍将取得增长,"Kentzler说.

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)认为,在出现连续两年的繁荣之後,2012年出口增长将会放慢.他预计2012年出口增长率"约为6%".此前两年的增幅均为双位数.(完)