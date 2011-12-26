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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 06:39 BJT

全球外汇市场12月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 美国芝加哥联邦储备银行11月中西部制造业指数.

1400 - 美国标普/Case-Shiller 10月房价指数.

1500 - 美国经济谘商会12月消费者信心指数.

1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行12月综合制造业与服务业指数.

1530 - 美国达拉斯联储12月德克萨斯制造业指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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