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债券 | 2011年 12月 27日 星期二 06:42 BJT

〔欧洲经济〕西班牙经济部长预期2012年开局疲弱

路透马德里12月26日电---西班牙新任经济部长Luis de Guindos周一表示,今年第四季西班牙经济萎缩,2012年第一季仍将保持疲弱.

第三季西班牙国内生产总值(GDP)持平,受欧元区债务危机、出口放缓和内需下滑的打击.分析师认为,今年第四季GDP可能萎缩.

"本季度西班牙经济无疑陷入了萎缩...这将决定明年的开局情况,相对减速,"de Guindos周一表示.

"我们不应欺骗自己,从经济与就业角度来看,未来两个季度不容乐观."

多数分析师预计,2011年西班牙经济成长0.7%左右,明年成长0.2%.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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