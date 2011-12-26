〔德国经济〕经济部否认有关政府将调降2012年经济增长预估的报导

路透柏林12月26日电---德国经济部周一否认Focus杂志的报导,报导称受欧元区主权债务危机影响,政府将调降现为1.0%的2012年经济增长预估.

经济部发言人就该报导内容予以否认.她表示,经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)将在1月的年度经济展望中公布最新的政府预估.政府目前预计2011年经济增长3.0%,2012年增速放慢至1.0%.

Focus杂志未透露消息来源的报导称,政府将公布低於1.0%的新预估,但并未提供具体数据.(完)