《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月27日-2012年12月31日

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累

道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)