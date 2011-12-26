〔日本金融〕日本把要求外汇交易商报告交易量的规定延长到3月底

路透东京12月26日电---日本财务省周一表示,将把要求外汇交易商报告交易量的规定延长到3月底,以加强对市场的监控和确保市场稳定.

该项规定原定於12月底到期,要求在日本经营的大型金融机构每日报告交易员持有的货币头寸情况.

这是财务省第二次延长这一规定,之前曾在9月底延长一次.

该规定最初於8月份推出,是日本扭转日圆过度升值举措的一环.日圆升值不利於依赖出口的日本经济.(完)