〔日本金融〕日本把要求外汇交易商报告交易量的规定延长到3月底

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月26日电---日本财务省周一表示,将把要求外汇交易商报告交易量的规定延长到3月底,以加强对市场的监控和确保市场稳定.
该项规定原定於12月底到期,要求在日本经营的大型金融机构每日报告交易员持有的货币头寸情况.
这是财务省第二次延长这一规定,之前曾在9月底延长一次.
该规定最初於8月份推出,是日本扭转日圆过度升值举措的一环.日圆升值不利於依赖出口的日本经济.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。