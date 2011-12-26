〔金砖国家〕12月26日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月26日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.01%,报927.63点.
中国股市:沪综指小幅收低.连续七周下跌後後市场人气未见转暖迹象,外盘普遍上涨亦未能活跃气氛.分析人士称,短线若仍无实质性利好消息,大盘或仍在2,200线一带整固.沪综指.SSEC收报2,190.11点,跌14.674点,或0.67%.今日A股成交额减至363亿元人民币,创2008年12月31日来最低.[.SSCN]
香港股市周一因假日休市.
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一强势收升,再创出汇改以来新高.年底利润锁定,结清头寸等需求共同作用下,令银行选择抛售先前持有的美元头寸.同时部分结汇客盘涌出,推动人民币汇价上涨.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水325点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3523元.[CNY/CN]
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印度股市:逢低买盘推动印度股市在淡静交投中收高1.47%,软件出口股,Reliance Industries(RELI.NS)和银行类股领涨,得益於美国就业和制造业数据预示美国经济基本面强劲.指标BSE指数.BSESN收升232点,报15,970.75点.成分股中有27家收涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比在清淡交投中收高,因美国就业和制造业数据乐观令冒险情绪回升,部分市场人士轧平对印度卢比进一步下挫的空头押注.卢比兑美元INR=D2收升0.4%,报52.7250/7350,高於周五收盘价52.9600/9675.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,410.96点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市升0.93%,报754.57点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.22%,报31.1400卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微跌0.03%,报40.6625卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市略微收跌,成交依然清淡,因美国和欧洲市场休市,投资者在临近年底最後一周观望来年.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微跌0.05%,报57,669.48点,终止连续两个交易日的涨势.[ID:nN1E7BP058]
巴西汇市:巴西雷亚尔收市几乎持平,成交淡静,伦敦和纽约市场因假期休市令市场需求低迷.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.07%,报1.8583.[ID:nN1E7BP01K]
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南非股市和汇市周一因圣诞节假期休市.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。