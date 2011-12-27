巴基斯坦总理否认拟免除军情部门首脑职务

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡12月26日电---巴基斯坦总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）周一对国内媒体有关他计划将军方和情报部门首脑免职的报导予以否认，称军方支持民主。

媒体一直揣测巴基斯坦民主政府与军方存在分歧，最新的相关报导涉及到陆军参谋长卡亚尼（Ashfaq Kayani）将军和三军情报局局长帕夏（Ahmad Shuja Pasha）中将。

吉拉尼在电视台播放的一段评论中告诉记者：“有关政府想免除三军情报局局长和卡亚尼将军职务的传谣，我认为这只是痴人说梦。”

“散布此类谣言是错误的。若情况真如此，我就不会延长他们的任期……我对他（军方首脑）的工作感到满意，也想驱散这种传闻。”

巴基斯坦政府去年分别将卡亚尼和帕夏的任期延长到2013年和2012年3月。

一份未经签署的备忘录显示，5月美军在巴基斯坦消灭本拉登之後，巴方曾寻求美国帮助控制军方。此事引发外界揣测该国平民政府与军方存在分歧。（完）