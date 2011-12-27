阿盟观察团抵达叙利亚,霍姆斯市遭政府坦克炮击

更新版 1-中国汇市：客盘大量结汇推动人民币续收升，两地价差继续收窄

* 人民币续收升，中间价亦小升 * 客盘实需购汇仍存，但午后结汇盘涌出 * 离岸CNH和在岸汇价差继续收窄 * 预计人民币在二季度逐渐走出区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实 需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自 营做多或做空人民币的积极性并不强。 他们并指出，离岸CNH和在岸汇价差继续收窄，一度少于100点，或逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期 。下半年美联储仍有两次左右加息预期，因此人民币可能在二季度逐渐走出区间波动走势，不过近期料仍维持 双向波动。 “午后突然出现了很多（美元）卖盘，有可能是客户结汇，就有自营跟风砸（美元）。”一中资行交易员 称，“我们是没接到指导，不知道是不是国企被指导了。” 他并表示，近期离岸人民币和境内价差收窄，可能是有机构通过境内外价差套利。 另有外资行交易员表示，自营目前没什么方向，大家也在等一个