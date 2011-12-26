日韩经济指标预测--12月27日-1月3日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月27日(二)
0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -4.7% -5.8%
建筑订单(较上年同期) -- +24.3%
2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 89
2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.4%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.8%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.5%
2330 日本求职求才比 11月 0.68 0.67
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -0.8% +2.2%
未来一个月工业生产预估 -- -0.1%
未来两个月工业生产预估 -- +2.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +0.1% +1.9%
12月28日(三)
0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +1.8%
2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余21.0
2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +6.2%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
12月29日(四)
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.2%
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月1日(日)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 顺差35
出口(较上年同期) -- +12.7%
进口(较上年同期) -- +11.1%
1月2日(一)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12
1月3日(二)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- --
外资投资日股(亿日圆) -- --
(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。