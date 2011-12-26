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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 07:30 BJT

****日韩经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月27日(二)

0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -4.7% -5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +24.3%

2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 89

2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.4%

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.8%

核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.5%

2330 日本求职求才比 11月 0.68 0.67

失业率 4.5% 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -0.8% +2.2%

未来一个月工业生产预估 -- -0.1%

未来两个月工业生产预估 -- +2.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +0.1% +1.9%

12月28日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +1.8%

2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余21.0

2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +6.2%

服务业产出(较前月) -- +0.7%

12月29日(四)

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.2%

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月1日(日)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 顺差35

出口(较上年同期) -- +12.7%

进口(较上年同期) -- +11.1%

1月2日(一)

0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12

1月3日(二)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- --

外资投资日股(亿日圆) -- --

(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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