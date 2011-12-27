〔美国经济〕美国人在圣诞节踊跃消费,周一将成为假日季第三大购物高峰

欧洲汇市：英镑兑美元小幅上涨，受乐观楼市数据助推
路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在一周以来高位交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了经济增长担忧，英国政府下月启动脱欧进程计划顺利清除议会阻碍。
路透12月26日电---很多美国人周一放假,一些人出门加入购物行列.这一天有望出现假日季的第三大购物高峰.
连锁店也希望,那些前来消费数以百万计礼券的消费者,或许愿意再额外支出一点自己的现金.
在圣诞节的第二天,许多零售商仍依靠打折来吸引购物者.
2010年尽管下了几场大雪,但最後一周销售额约为620亿美元,占整个假日季的12%左右.
"今年会超过这一数字,在零售'第二季'的销售额将达到720亿美元左右,"Customer Growth Partners总裁Craig Johnson认为.
Johnson在周一上午表示,周一一天的商品销售额最多可达290亿美元,超过黑色星期五的270亿美元.当时他看到市郊购物中心的停车场里车辆停得满满的.
互联网购物优惠也大受欢迎,尤其是圣诞节当天,当时多数商店关门.例如Target Corp(TGT.N)在圣诞节推出网上订单满50美元减10美元的优惠.
根据IBM(IBM.N)数据,圣诞节网上销售额较2010年增长16.4%,12月26日截至美东时间下午三点的销售额增幅为10%.
全美零售商联合会预计假日季销售将增长3.8%,达到创纪录的4,691亿美元,增幅小於去年但强於今年销售旺季来临前的预测.
今年圣诞节的隔天正好在周一,为六年来首次.这一天对购物者而言更为重要,尤其是那些放假一天的人.
那些前往波士顿普鲁丹特尔中心(Prudential Center)的Saks Fifth AvenueSKS.N购物的人们称,购物享受六到七折的折扣,值得排队抢购.
根据Consumer Reports的调查结果,计划在未来几日购物的美国人占到四成,同时也有46%的人没有购物计划.在有购物打算的人当中,82%表示吸引力最大的就是节後大甩卖,47%的人要去花掉礼券.
追踪零售商和购物中心客流量的ShopperTrak认为,今年的12月26日料将成为仅次于黑色星期五以及12月23日星期五之後的第三大购物高峰日.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在一周以来高位交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了经济增长担忧，英国政府下月启动脱欧进程计划顺利清除议会阻碍。
* 人民币续收升，中间价亦小升 * 客盘实需购汇仍存，但午后结汇盘涌出 * 离岸CNH和在岸汇价差继续收窄 * 预计人民币在二季度逐渐走出区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实 需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自 营做多或做空人民币的积极性并不强。 他们并指出，离岸CNH和在岸汇价差继续收窄，一度少于100点，或逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期 。下半年美联储仍有两次左右加息预期，因此人民币可能在二季度逐渐走出区间波动走势，不过近期料仍维持 双向波动。 “午后突然出现了很多（美元）卖盘，有可能是客户结汇，就有自营跟风砸（美元）。”一中资行交易员 称，“我们是没接到指导，不知道是不是国企被指导了。” 他并表示，近期离岸人民币和境内价差收窄，可能是有机构通过境内外价差套利。 另有外资行交易员表示，自营目前没什么方向，大家也在等一个
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