《中国报摘》--中国证券报12月27日

* 头版头条:

--中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一强势收升,再创出汇改以来新高.以中间价计算,截至昨日,今年以来人民币汇率累计升值4.84%.

* 其他:

--十一届全国人大常委会第二十四次会议审议的刑事诉讼法修正案草案中,拟将犯罪嫌疑人的债券、股票、基金份额等财产列入可被查询、冻结的范围.

--工业和信息化部部长苗圩透露,明年上半年中国将出台一揽子中小企业扶持政策,包括减负、建设中小企业公共服务平台、支持创新型、就业型、高科技型中小企业健康发展等.

--农业部发布《农业科技发展"十二五"(2011-2015年)规划》提出,"十二五"时期,高产优质、轻简高效、环境友好的技术体系构建将取得突破性进展,农业科技成果转化应用水平显着提高,农业科技进步贡献率将超过55%.

--从水利部获悉,今年以来全国水利投资再创新高,中央和地方共落实年度水利建设投资3,341亿元人民币,其中中央水利投资首次突破千亿元大关,中央财政水利专项资金同比增长70.5%.

--上海金融办批准上海久有全兴股权投资合伙企业成为外商投资股权投资试点企业,作为久有全兴合伙人之一的日本野村控股株式会社因此也成为国内首家获得合格境外有限合伙人(简称QFLP)资格的日本金融机构.

--保监会公告称,自称注册在香港的"中国大爱保险服务集团",近期邀请全国保险中介机构及相关人员以现金或股权作价等形式入股成立一家全国性保险销售公司,但保监会从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性的保险销售公司.

--上海建工(600170.SS)公告称,公司全资子公司上海外经集团控股有限公司拟收购澳大利亚查理斯金矿公司(CHALICE GOLD MINES LTD.)所间接拥有的厄立特里亚国扎拉矿业公司(ZARA MINING SHARE COMPANY)60%股权.收购对价包括8,000万美元,以及对未探明储量的矿区矿业权益另行协商确定的另一笔预计不超过2,000万美元的金额.

--福建南纸(600163.SS)公告,公司控股股东福建省轻纺(控股)拟以每股5.341元的价格将其持有的福建南纸2.15亿股转让给上海华信石油集团,该部分股权占福建南纸总股本的29.8%,转让完成後福建南纸控股权将变更.

--德豪润达(002005.SZ)大连德豪光电科技有限公司芯片项目日前正式投产.全部建成後,该项目厂房将是全球规模最大的LED芯片单体厂房,主要生产国际先进的4英寸晶圆、120流明/瓦的LED功率型芯片,填补国内空白.预计未来年销售收入将达到60亿元以上.

--中意人寿变更注册资本金的申请获保监会批准,注册资本金由27亿元增至33亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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