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债券 | 2011年 12月 27日 星期二 10:07 BJT

〔标题新闻〕市场人士称明富环球破产促使业者绕过中间商直接交易并引发对CME结算监督的不满

注:芝加哥商业交易所(CME)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7BP025]

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