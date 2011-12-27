〔中国金融〕股份制银行未来资本补充主要依赖内源融资-银监会高层

路透上海12月27日电---中国银行业即将实行新的资本监管标准,明年仍将面临较大的再融资压力.中国银行业监督管理委员会主席助理阎庆民近日指出,今後一段时间,国内股份制商业银行资本补充,将由过去的主要依靠外源融资转向内源融资.

银行业外部资本补充难度正在加大,他在最新一期的中国金融杂志上撰文称,从资本的外部来源看,当前中国资本市场总体容量有限,而企业资金面偏紧又导致其可用於投资的资金有限,同时受巴塞尔协议Ⅲ提高资本质量要求的影响,银行通过发行次级债等方式补充附属资本将受到更为严格的限制.

他提到,商业银行要逐步通过内部转移定价等措施加强不同业务资本占用水平的考核;通过转变发展方式和调整业务结构,节约使用资本.

他指出,当前股份制商业银行的资产还是以贷款为主,在宏观资金面趋紧的环境下,银行信贷投放和利润增长都面临较大压力.股份制商业银行应积极调整业务结构,增加非信贷类业务比重,拓展零售业务、中间业务、小企业服务以及资本节约型业务,形成零售业务与批发业务、中间业务与非中间业务、传统业务与新兴业务均衡发展的格局.

在经历2010年逾2,700亿元和2011年近2,900亿元股权融资後,目前中国上市银行加权平均资本充足率为12.2%左右,核心资本充足率为9.7%左右.

根据银监会5月下发的新监管标准指导意见要求,系统重要性银行和非重要性银行的资本充足率不低於11.5%和10.5%,对应的核心资本充足率不低於9.5%和8.5%.不过最近有国内媒体报导称,原定於明年1月1日实施的新监管标准或会推後实施.(完)