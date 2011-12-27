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货币新闻 | 2011年 12月 27日 星期二 08:13 BJT

〔日本央行〕部分委员称全球金融市场不稳正威胁日本--11月会议记录

路透东京12月27日电---日本央行周二公布的11月15-16日央行会议纪录显示:

* 部分委员称全球金融市场不稳,正在一定程度上威胁日本金融市场

* 所有委员称需要注意欧洲债务危机将来对日本市场造成更大负面影响的可能性

* 许多委员称由於海外不确定性较高,日圆升值可能对经济带来负面影响

* 一些委员称将关注部分日本经济数据表现疲弱是否是暂时现象

* 一名委员称担心,由於股市下跌,企业资本支出是否会如预期般复苏

* 所有委员均认为,由於欧债危机的影响,市场压力可能持续较长时间 (完)

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