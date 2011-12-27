〔日本央行〕部分委员称全球金融市场不稳正威胁日本--11月会议记录

欧洲汇市：英镑兑美元小幅上涨，受乐观楼市数据助推
路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在一周以来高位交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了经济增长担忧，英国政府下月启动脱欧进程计划顺利清除议会阻碍。
路透东京12月27日电---日本央行周二公布的11月15-16日央行会议纪录显示:
* 部分委员称全球金融市场不稳,正在一定程度上威胁日本金融市场
* 所有委员称需要注意欧洲债务危机将来对日本市场造成更大负面影响的可能性
* 许多委员称由於海外不确定性较高,日圆升值可能对经济带来负面影响
* 一些委员称将关注部分日本经济数据表现疲弱是否是暂时现象
* 一名委员称担心,由於股市下跌,企业资本支出是否会如预期般复苏
* 所有委员均认为,由於欧债危机的影响,市场压力可能持续较长时间 (完)
路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在一周以来高位交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了经济增长担忧，英国政府下月启动脱欧进程计划顺利清除议会阻碍。
* 人民币续收升，中间价亦小升 * 客盘实需购汇仍存，但午后结汇盘涌出 * 离岸CNH和在岸汇价差继续收窄 * 预计人民币在二季度逐渐走出区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实 需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自 营做多或做空人民币的积极性并不强。 他们并指出，离岸CNH和在岸汇价差继续收窄，一度少于100点，或逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期 。下半年美联储仍有两次左右加息预期，因此人民币可能在二季度逐渐走出区间波动走势，不过近期料仍维持 双向波动。 “午后突然出现了很多（美元）卖盘，有可能是客户结汇，就有自营跟风砸（美元）。”一中资行交易员 称，“我们是没接到指导，不知道是不是国企被指导了。” 他并表示，近期离岸人民币和境内价差收窄，可能是有机构通过境内外价差套利。 另有外资行交易员表示，自营目前没什么方向，大家也在等一个
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