〔中国经济〕明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策--工信部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月27日电---中国工信部部长苗圩表示,明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策,将推动银行业金融机构加大对小微企业的信贷支持,完善中小企业信用担保体系,推进有条件的地方设立完善中小企业信用再担保机构.
新华社周一稍晚报导引述他在全国工业和信息化工作会议上的话并称,将继续拓展中小企业融资渠道,鼓励和支持融资服务平台建设.
他表示,明年将进一步改善中小企业发展环境,支持创新型、劳动密集型、创业型中小企业特别是小型微型企业为重点,进一步完善和落实扶持政策,加强引导,完善服务,促进中小企业发展环境不断优化.
此外,他并指出,将引导中小企业加快转变发展方式.发挥中小企业专项资金的作用,重点支持中小企业加强技术改造.建立健全促进中小企业节能减排的政策激励和约束机制.
中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.[ID:nCN1237706]
受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.[ID:nCN1114528]
中国已自11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业带来"利好".[ID:nCN1187142](完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。