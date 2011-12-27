〔中国经济〕明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策--工信部

路透北京12月27日电---中国工信部部长苗圩表示,明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策,将推动银行业金融机构加大对小微企业的信贷支持,完善中小企业信用担保体系,推进有条件的地方设立完善中小企业信用再担保机构.

新华社周一稍晚报导引述他在全国工业和信息化工作会议上的话并称,将继续拓展中小企业融资渠道,鼓励和支持融资服务平台建设.

他表示,明年将进一步改善中小企业发展环境,支持创新型、劳动密集型、创业型中小企业特别是小型微型企业为重点,进一步完善和落实扶持政策,加强引导,完善服务,促进中小企业发展环境不断优化.

此外,他并指出,将引导中小企业加快转变发展方式.发挥中小企业专项资金的作用,重点支持中小企业加强技术改造.建立健全促进中小企业节能减排的政策激励和约束机制.

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.[ID:nCN1237706]

受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.[ID:nCN1114528]

中国已自11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业带来"利好".[ID:nCN1187142](完)