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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月27日-2012年1月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月27日(二)

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

12月28日(三)

罗马--意大利财政部标售90亿欧元六个月期BOT短期债券,认购於1000GMT截止.

罗马--意大利财政部标售15-25亿欧元、2013年9月30日到期的第七批CTZ零息债券,认购於1000GMT截止.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

12月29日(四)

罗马--意大利财政部标售:第三批票息6.0%、2014年11月15日到期的三年期BTP固息债券;第九批票息5.0%、2022年3月1日到期的10年期BTP固息债券.第11批2018年4月15日到期的欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu);第15批票息4.75%、2021年9月1日到期的10年期BTP固息债券.认购於1000GMT截止.

12月30日(五)

主要国家暂无发债计划.

1月2日(一)

巴黎--法国财政部标售BTF债券(1350).

1月3日(二)

华盛顿---美国财政部标售13周期和26周期国库券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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