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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:15 BJT

〔日本数据〕11月企业服务价格指数较上年同期降0.2%,较前月降0.2%.

路透东京12月27日电---日本央行周二公布,11月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.2%,较前月亦下降0.2%.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 11月 10月 9月 11月指数

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较上年同期 -0.2 +0.1 0.0 96.3

较前月 -0.2 +0.1 +0.2 ---

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*表修正

参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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