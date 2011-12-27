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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:14 BJT

〔韩国股市〕基本开平盘,陷於区间交投

路透首尔12月27日电---韩国股市周二开盘持稳,由於全球许多金融市场周一逢假期休市,因此市场线索有限.

0001GMT时,综合股价指数.KS11微升0.09%.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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