〔中国法规〕债券股票基金份额拟纳入犯罪嫌疑人财产查询冻结范围

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月27日电---中国立法部门拟将犯罪嫌疑人的债券、股票、基金份额纳入可被查询、冻结的范围,较此前规定中存款、汇款范围有所扩大.
新华社周一晚间报导援引全国人大法律委员会称,根据有关部门和社会公众的意见,考虑到犯罪嫌疑人财产形态的实际变化,做出以上建议;并相应规定,有关单位和个人应当配合.
该委员会当日向全国人大常委会提出《刑事诉讼法修正案草案》,後者将进行二次审议.
中国法律规定,检察院和公安机关可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除冻结,退还原主.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。