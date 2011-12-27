〔中国法规〕债券股票基金份额拟纳入犯罪嫌疑人财产查询冻结范围

路透北京12月27日电---中国立法部门拟将犯罪嫌疑人的债券、股票、基金份额纳入可被查询、冻结的范围,较此前规定中存款、汇款范围有所扩大.

新华社周一晚间报导援引全国人大法律委员会称,根据有关部门和社会公众的意见,考虑到犯罪嫌疑人财产形态的实际变化,做出以上建议;并相应规定,有关单位和个人应当配合.

该委员会当日向全国人大常委会提出《刑事诉讼法修正案草案》,後者将进行二次审议.

中国法律规定,检察院和公安机关可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除冻结,退还原主.(完)