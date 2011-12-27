版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报12月27日

* 头版头条:

--欧债危机远未结束,成员国退出可能性不大.花旗银行大中华区首席经济学家沈明高称,目前的欧债危机就是对过去错误定价的一个更正,这个过程还在进行当中.

* 其他:

--中国保监会称,今年共查处违法违规机构269家次.

--国家开发银行北京首家村镇银行开业,这是国开行在全国开设的第14家村镇银行,该村镇银行由北京苏宁电器有限公司等共同出资设立,资本金1亿元人民币,国开行持股75%.

--上海银行业小微企业金融服务取得明显成效,截至2011年9月末,辖区小型企业贷款达6,605.21亿元,占全辖企业贷款30%,较去年同期增长20.2%.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐