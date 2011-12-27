《中国报摘》--金融时报12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机远未结束,成员国退出可能性不大.花旗银行大中华区首席经济学家沈明高称,目前的欧债危机就是对过去错误定价的一个更正,这个过程还在进行当中.
* 其他:
--中国保监会称,今年共查处违法违规机构269家次.
--国家开发银行北京首家村镇银行开业,这是国开行在全国开设的第14家村镇银行,该村镇银行由北京苏宁电器有限公司等共同出资设立,资本金1亿元人民币,国开行持股75%.
--上海银行业小微企业金融服务取得明显成效,截至2011年9月末,辖区小型企业贷款达6,605.21亿元,占全辖企业贷款30%,较去年同期增长20.2%.(完)
--整理 李文科; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。