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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:31 BJT

更正:〔国际油市〕美国原油价格微升向每桶100美元,受供应忧虑支撑

(更正:第三段"伊拉克海军",应为"伊朗海军")

路透新加坡12月27日电---美国原油价格周二微升,接近每桶100美元,叙利亚石油生产受影响以及伊朗海军在霍尔木兹海峡进行军演,因而提振油价.

2354GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约CLc1上升0.1美元至每桶99.78美元,扩大上一交易日涨幅.

伊朗海军周六开始在霍尔木兹海峡举行为期10天的军演,引燃该全球最具战略意义的石油运输通道可能关闭的担忧.

叙利亚石油部长Sufian Alao周六说,由於此前遭到的制裁,该国石油产量已经下滑约30-35%.(完)

--编译 王翔琼/杜明霞;审校 郑茵/张涛

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