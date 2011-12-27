更正:〔国际油市〕美国原油价格微升向每桶100美元,受供应忧虑支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:第三段"伊拉克海军",应为"伊朗海军")
路透新加坡12月27日电---美国原油价格周二微升,接近每桶100美元,叙利亚石油生产受影响以及伊朗海军在霍尔木兹海峡进行军演,因而提振油价.
2354GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约CLc1上升0.1美元至每桶99.78美元,扩大上一交易日涨幅.
伊朗海军周六开始在霍尔木兹海峡举行为期10天的军演,引燃该全球最具战略意义的石油运输通道可能关闭的担忧.
叙利亚石油部长Sufian Alao周六说,由於此前遭到的制裁,该国石油产量已经下滑约30-35%.(完)
--编译 王翔琼/杜明霞;审校 郑茵/张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。