中国央行研究局局长建议政府用外储购黄金

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月26日电---中国人民银行研究局局长张建华在《金融时报》周一发表的评论中称，中国应该购买黄金，进一步多元化并保护外汇储备。

他指出，从公债到房地产，在这些资产纷纷贬值之际，黄金成为“厌恶风险的投资者的惟一避风港”。

他说：“对中国政府来讲……需进一步优化外汇储备资产配置，寻求黄金价格高位振荡中的相对低点择时收购黄金资产。”

分析人士有关建议政府动用3.2万亿美元外汇储备中的部分购买黄金的呼吁时有发生，但政府通常寻求缓和这些呼声。

根据人民银行数据，中国黄金储备目前为3,389万盎司，自2009年4月以来一直持平。

张建华称，全球主要央行可能会向货币市场注入更多流动性以提振经济，这只会让黄金变得更具吸引力。

他说：“新注入资金有多少能帮助投资者缓解脆弱的信心不得而知，但流动性再度泛滥给全球通胀带来新的压力却可以预期。”（完）