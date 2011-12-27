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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,失守25日移动均线

路透东京12月27日电---日股日经指数周二盘初下跌,未能守稳在25日移动均线上方.但交投料将清淡,全球主要市场周一因圣诞节假期休市.

截止0006GMT,日经指数.N225下跌0.4%,至8,445.91点.上日收高1%,并升穿25日移动均线.

东证股价指数.TOPX跌0.3%,至724.12点.(完)

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--编译 肖群英;审校 徐文焰

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