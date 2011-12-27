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货币新闻 | 2011年 12月 27日 星期二 09:01 BJT

〔日本金融〕日本与印度在确定美元互换协议上进入最後阶段--财务大臣

路透东京12月27日电---日本财务大臣安住淳周二表示:

* 日本与印度在确定美元互换协议方面进入最後阶段

* 日本-印度金融合作将是首脑会谈的议题

* 预计日本出口将在明年初加快 (完)

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