〔中国农业〕"十二五"农业科技进步贡献率将超55%,农机制造推广是重点

路透北京12月27日电---中国农业部日前发布《农业科技发展"十二五"规划》提出,"十二五"(2011-2015年)时期农业科技进步贡献率将超过55%.分析人士称,农业机械制造和推广是农业科技发展的重点.

"十一五"(2006-2010年)末,中国农业科技进步贡献率达52%.

此次规划提出,农业科技创新是首要任务,其中的重大关键技术攻关包括动植物新品种培育、农业生产机械化技术研究等,涉及的行业除种子和农机外,还有节水灌溉、新型化肥农药、农产品加工、动物疫苗和农业环保等.

中国证券报周二报导援引分析人士称,农业机械化是中国农业生产的必由之路,国家对农机购置的补贴力度将会维持较长的一段时期,并对农机行业的发展起到强劲拉动作用.

中国今年农机购置补贴为175亿元人民币,比上年增加20亿,如果按照1:3.35的历史拉动比例来算,今年将拉动农机需求760.64亿,相当於2010年农机工业总产值2,838.1亿的26.8%.

据保守估计,"十二五"末中国农机流通市场年销售额将至少达4,000亿元.

此外,规划提出对重大关键技术进行攻关,涉及的行业除了种子、农机，还包括节水、新型化肥农药等.据分析,缓控释肥、低毒农药等板块也具有较好的投资机会.

涉及的相关上市企业有新研股份(300159.SZ)、吉峰农机(300022.SZ)、金正大(002470.SZ)等.(完)