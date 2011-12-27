《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日(I)

**上海证券报**

--银监会主席助理阎庆民在《中国金融》杂志撰文指出,今後一段时间,股份制商业银行资本补充将由过去的主要依靠外源融资转向内源融资.

--国务院国资委和浙江省签署战略合作备忘录,国资委监管的100余家中央企业相关负责人出席,相关央企与浙江方面签订52个合作项目,总投资额约4,800亿元人民币.

--国家海洋局局长刘赐贵透露,据初步估算,2011年全国海洋生产总值预计将突破4.3万亿元,比去年增长13.1%,全年新创造的就业岗位将达70万个.明年一季度要全力推动《全国海洋功能区划》等多个规划的颁布实施,培育和壮大海洋战略性新兴产业,引领海洋经济和沿海区域开发的可持续发展.

--国家信息中心首席经济师范剑平表示,扩大居民消费须进一步完善结构性减税政策,提高居民收入在整个收入分配中的占比,下一步减税着力点应是在间接税方面.

--工业和信息化部部长苗圩透露,工信部将推动实施"宽带中国"战略,争取国家政策和资金支持,加快推进3G和光纤宽带网络发展,扩大覆盖范围.争取到2015年末,城市家庭带宽达到20兆以上,农村家庭达到4兆以上,东部发达地区的省会城市家庭达到100兆.

**人民日报**

--中国国务院副总理张德江称,确保2012年工业平稳较快增长,大力扶持中小企业健康发展,充分发挥工业在扩大内需特别是消费需求方面的作用,并加快产业结构调整,积极培育发展战略性新兴产业,加快发展生产性服务业以及企业兼并重组步伐.

--2010年度土地矿产卫片执法检查结果显示,违法用地、违法勘查开采矿产资源的势头得到进一步遏制,违法违规用地比例连续4年逐年下降.但国家和省级重点工程建设项目违法用地仍较突出,西部地区违法用地势头明显上升.

--中铝公司总经理熊维平称,目标是到2015年进入世界十大矿业公司行列,到2020年,综合实力进入世界一流矿业公司前五强,海外资产达到30%,上游资产达到55%以上.

**第一财经日报**

--从业内知情人士处获悉,央行第三批"支付业务许可证"会在近一到两周内正式发放,而备受业界关注的三大运营商下属的支付公司将有望全部"榜上有名".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]