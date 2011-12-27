〔香港个股〕碧桂园收购马来西亚地产公司股权,首次海外开发房地产

路透上海12月27日电---中国房地产调控仍未有放松信号,国内房企将目光瞄向海外市场.碧桂园(2007.HK)公告称,与马来西亚Mayland集团近日签约,认购Wealthy Signet Sdn Bhd公司55%股权,其余45%股权由Mayland集团及其关联企业持有.

该合营公司目前不拥有资产,将来主要从事收购马来西亚雪兰莪州的多块土地使用权,并开发住宅物业配以商业物业.这将是碧桂园首次跨出国门在海外开发房地产项目.

根据协议,合营公司须从各自拥有人直接或间接收购发展土地,而Mayland集团相关公司须就收购发展土地负责谈判及尽其所能从银行或金融机构取得融资,以为发展土地的收购及开发提供资金.而合营公司的双方股东亦需视情况提供股东贷款或再次注资.

不过碧桂园预期,公司向该合营公司的初始注资及承诺预期将不超过11万元人民币.

碧桂园周一和周二因公众假期而未交易,上周五收报3.08港元.(完)