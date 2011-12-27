〔香港个股〕碧桂园收购马来西亚地产公司股权,首次海外开发房地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月27日电---中国房地产调控仍未有放松信号,国内房企将目光瞄向海外市场.碧桂园(2007.HK)公告称,与马来西亚Mayland集团近日签约,认购Wealthy Signet Sdn Bhd公司55%股权,其余45%股权由Mayland集团及其关联企业持有.
该合营公司目前不拥有资产,将来主要从事收购马来西亚雪兰莪州的多块土地使用权,并开发住宅物业配以商业物业.这将是碧桂园首次跨出国门在海外开发房地产项目.
根据协议,合营公司须从各自拥有人直接或间接收购发展土地,而Mayland集团相关公司须就收购发展土地负责谈判及尽其所能从银行或金融机构取得融资,以为发展土地的收购及开发提供资金.而合营公司的双方股东亦需视情况提供股东贷款或再次注资.
不过碧桂园预期,公司向该合营公司的初始注资及承诺预期将不超过11万元人民币.
碧桂园周一和周二因公众假期而未交易,上周五收报3.08港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。