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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--12月28日****

路透12月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +1.8%

1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.28 0.35

1200 美国抵押贷款指数 12月23日当周 -- 659.3

再融资指数 -- 3,516.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 -- +3.4%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 -- +3.4%

2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余21.0

2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.7%

(较上年同期) +6.2% +6.2%

服务业产出(较前月) -- +0.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -0.3% -4.7%

建筑订单(较上年同期) +21.0% --

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 85.8 --

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.4% -3.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -1.2% -0.5%

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 64.5 58.3

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 3 --

2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 85 --

2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -1.3% -0.3%

(较上年同期) -3.2% -1.1%

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -0.5% --

核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -0.4% --

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%

2330 日本求职求才比 11月 0.69 0.68

失业率 4.5% 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -2.6% -0.8%

2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -2.3% +0.1% (完)

--整理 兰秀娟;审校 戴素萍

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