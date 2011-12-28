主要国家经济指标预测--12月28日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +1.8%
1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.28 0.35
1200 美国抵押贷款指数 12月23日当周 -- 659.3
再融资指数 -- 3,516.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 -- +3.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 -- +3.4%
2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余21.0
2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.7%
(较上年同期) +6.2% +6.2%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -0.3% -4.7%
建筑订单(较上年同期) +21.0% --
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 85.8 --
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.4% -3.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -1.2% -0.5%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 64.5 58.3
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 3 --
2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 85 --
2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -1.3% -0.3%
(较上年同期) -3.2% -1.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -0.5% --
核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -0.4% --
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%
2330 日本求职求才比 11月 0.69 0.68
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -2.6% -0.8%
2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -2.3% +0.1% (完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。