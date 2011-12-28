《中国股市盘前看点》--12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国12月23日止当周抵押贷款指数和再融资指数.
--美国12月24日止当周ICSC/高盛以及Redbook连锁店销售
**宏观经济和政策面**
--美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.美国财政部在这份半年度的报告中称,"对於中国而言,并不符合"有关法规对汇率操纵国的认定标准,但还是表示人民币升值速度太慢,"将继续密切关注".[nCN1308706]
--国务院总理温家宝周二在中央农村工作会议上强调,推进集体土地徵收制度改革,关键在於保障农民的土地财产权,分配好土地非农化和城镇化产生的增值收益,有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例.[nCN1308030]
--社科院发布《2012年世界经济黄皮书》预计,2012年全球经济增长态势与2011年相比大体持平或略有下降的可能性较大,即按PPP(购买力平价)计算增长率为3.8%,按市场汇率计算增长率为3%.[nCN1308896]
--中国银监会主席尚福林近日称,银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业的金融服务.[nCN1309032]
**重点行业和公司**
--通胀放缓之下,中国资源价格改革步伐加快.国家发改委称,自26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,并称总体上不会推高两地天然气价格.[nCN1308234]
--商务部表示,将加快融资租赁相关产业发展,通过五年时间使融资租赁交易额占固定资产投资总额比例稳步提高,形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的龙头企业.[nCN1307910]
--冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达到6.46亿吨.其中,建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占比为54.2%.2011年钢材消费量约为6.1亿吨.[nCN1309086]
**海外动向**
--美国股市标普500和Nasdaq指数周二基本收平,盘中在平盘上下的狭窄区间内波动,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息.道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至12,291.35点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验上周创下的低点2,149点支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。