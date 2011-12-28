《中国股市盘前看点》--12月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月23日止当周抵押贷款指数和再融资指数.

--美国12月24日止当周ICSC/高盛以及Redbook连锁店销售

**宏观经济和政策面**

--美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.美国财政部在这份半年度的报告中称,"对於中国而言,并不符合"有关法规对汇率操纵国的认定标准,但还是表示人民币升值速度太慢,"将继续密切关注".[nCN1308706]

--国务院总理温家宝周二在中央农村工作会议上强调,推进集体土地徵收制度改革,关键在於保障农民的土地财产权,分配好土地非农化和城镇化产生的增值收益,有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例.[nCN1308030]

--社科院发布《2012年世界经济黄皮书》预计,2012年全球经济增长态势与2011年相比大体持平或略有下降的可能性较大,即按PPP(购买力平价)计算增长率为3.8%,按市场汇率计算增长率为3%.[nCN1308896]

--中国银监会主席尚福林近日称,银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业的金融服务.[nCN1309032]

**重点行业和公司**

--通胀放缓之下,中国资源价格改革步伐加快.国家发改委称,自26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,并称总体上不会推高两地天然气价格.[nCN1308234]

--商务部表示,将加快融资租赁相关产业发展,通过五年时间使融资租赁交易额占固定资产投资总额比例稳步提高,形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的龙头企业.[nCN1307910]

--冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达到6.46亿吨.其中,建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占比为54.2%.2011年钢材消费量约为6.1亿吨.[nCN1309086]

**海外动向**

--美国股市标普500和Nasdaq指数周二基本收平,盘中在平盘上下的狭窄区间内波动,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息.道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至12,291.35点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验上周创下的低点2,149点支撑力度.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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