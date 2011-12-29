《中国股市盘前看点》--12月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--德国12月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值

--欧元区11月M3货供额

--美国12月24日当周初请失业金人数

--美国11月房屋待完成销售指数

**宏观经济和政策面**

--国家发改委主任张平称,今年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%,其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%高到47.9%,资本形成由55.5%下降到53.4%.

--国家税务总局局长肖捷表示,明年将大力推进重点税源企业税收专业化管理试点,加强国际税收管理体系建设和跨境税源专业化管理;完善对跨地区经营汇总纳税企业所得税征管,加强对高收入者个人所得税征管.

--中国银行发布报告称,外部环境恶化、楼市调整和产能过剩等因素的影响下,2012年中国的经济和物价增速将出现"双降".货币政策稳中趋松的空间和可能性明显加大.明年中国GDP增8.8%,比今年降0.5个百分点,CPI涨幅料3.5%[nCN1309902]

--国家外汇管理局公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这是数据正式公布以来的首次逆差.[nCN1310142]

**重点行业和公司**

--国资委表示,预计2011年中央企业实现净利润接近或突破9,000亿元人民币,经济增加值保持在3,000亿元以上.[nCN1310038]

--国家旅游局局长邵琪伟表示,旅游业增加值已占到国内生产总值(GDP)的4%以上,今後中国还将对旅游业发展加大政府投入,并将制定国民旅游休闲纲要.[nCN1310050]

--新华网周三援引农业部部长韩长赋表示,2012年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上.[nCN1310004]

--据上海证券报周四报导,无论是散户还是机构投资者,2011年A股二级市场的投资业绩只能用惨淡经营来形容.统计显示,国内260余只券商集合理财产品中获得正收益的不足两成,且多为低风险类产品,权益类产品堪称"全军覆没".[nCN1311098]

**海外动向**

--美国股市周三下跌超过1%,此前经历一波年底前的强劲涨势.标普500指数回吐年内涨幅,因欧元区财政状况再度引发市场担心.道琼工业指数.DJI收跌139.94点,或1.14%,至12,151.41点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,100点整数关口的支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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