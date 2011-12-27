〔中国个股〕上海建工拟收购一非洲金矿,收购价不超过1亿美元

路透北京12月27日电---上海建工集团股份有限公司(600170.SS)周二公告,全资子公司上海外经集团控股有限公司拟收购厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权,涉及收购价不超过1亿美元.

刊登在上海证券交易所的公告显示,此次股权收购对手方为澳大利亚查理斯金矿公司,扎拉矿业(ZARA MINING SHARE COMPANY)另一股东ENAMCO已同意该收购交易;不超过1亿美元的收购款中,除收购对价8,000万美元外,还包括不超过2,000万美元的对未探明储量矿区矿业权益作价.

扎拉矿业是由查理斯公司在厄立特里亚间接发起设立的矿业股份有限公司,主要负责科卡金矿开采业务,目前拥有扎拉矿区147平方公里的勘探和开采权(包含已探明储量的总长650余米科卡矿化带),拥有科卡金矿18年的采矿权.

公司表示,将在尽职调查基础上决策是否进行此次股权收购;若完成,金矿顺利开采,公司可以获得稳定的投资收益,并可获得约10亿元人民币的矿山、矿厂建设工程.

上海建工周二早盘大涨7.66%,报8.99元人民币.(完)

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