《中国债券市场每日交易备忘》--12月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行40亿元人民币一年期央票上午招标,市场预期中标收益率将持平於3.4875% 中文传媒( 600373.SS )1亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,招商银行主承销 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建行和浙商银行主承 广东广晟资产公司5亿元六个月期短融(主体评级AAA)簿记建档,光大银行主承销 杭汽轮集团5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,南京银行主承销 中炬高新( 600872.SS )3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承销 贵州盘江投资集团10亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,工商银行主承销 河北国资控股公司5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行150亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债110261,票面利率3.49% 进出口银行186.80亿元五年期固息债110322,票面利率3.52% 农业发展银行222.7亿元七年期固息债110420,票面利率3.74% 成都香城建投10亿元七年期固息债1180181,票面利率8.60% 江苏吴中经济技术发展总公司15亿元七年期固息债1180188,票面利率8.05% 丹东城投16亿元七年期浮息债(一年Shibor基准)1180191,基本利差3.30% 陕西2.1亿元三年期农业科技中小企业集合票据1183017,票面利率7.80% 漳州发展( 000753.SZ )2亿元一年期短融041158023,票面利率8.70% 中铁二十五局2亿元一年期短融041158022,票面利率6.82% 国家电网公司100亿元一年期短融041156013,票面利率4.88% 强生控股( 600662.SS )4亿元一年期短融041162015,票面利率6.82% 厦门空港集团5亿元一年期短融041174002,票面利率5.88% ============================================================================== 三、缴款: 北京国资40亿元五年期固息债1180193,票面利率5.00% 北京国资60亿元10年期固息债1180194,票面利率5.40% 久立特材( 002318.SZ )0.2亿元一年期短融 四川长虹集团10亿元一年期短融041152019,票面利率6.82% 平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票 梅花集团( 600873.SS )10亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 常山股份( 000158.SZ )4亿元一年期浮息(六个月SHIBOR基准)短融1081437到期兑付,基本利差1.71% 中科英华( 600110.SS )4亿元一年期短融1081438到期兑付,票面利率4.90% 上海嘉定中小企业1亿元一年期集合票据1083017到期兑付,票面利率4.90% 建设银行( 601939.SS )106.22亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040704付息,票面利率4.95% 建设银行( 0939.HK )60.78亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(七天回购基准)债040705付息,基本利差2.00% 国家开发银行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债070219付息,基本利差0.29% 农业发展银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债080411付息,基本利差0.65% 威海银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020012付息,票面利率6.18% 宝新能源( 000690.SZ )6亿元五年期中票1082220付息,票面利率5.85% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国银行业即将实行新的资本监管标准,明年仍将面临较大的再融资压力.中国银行业监 督管理委员会主席助理阎庆民近日指出,今後一段时间,国内股份制商业银行资本补充,将由 过去的主要依靠外源融资转向内源融资.[ID:nCN1306970] 国家统计局今天公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 边竞/曾菱