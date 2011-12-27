欧洲经济指标预测--12月28日-1月4日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月28日(三)
1030 瑞士KOF领先指标 12月 -- 0.35
12月29日(四)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.8% 持平
(较上年同期) +2.2% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.8%
0830 意大利企业信心指数 12月 93.6 94.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%
M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%
民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%
12月30日(五)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +4.5%
--------------------------------1月2日当周----------------------------------
1月2日-6日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.9% -1.0%
1月2日(一)
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0
0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7
0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9
1月3日(二)
0830 瑞士PMI 12月 -- 44.8
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2
未经季节调整的失业人数(万人) 280 270
经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6
1月4日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% 持平
0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.0 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2
综合PMI 12月 -- 49.8
0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3
综合PMI 47.9 47.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加1 增加0.5
抵押贷款额(亿英镑) 增加9.5 增加12.9
抵押贷款批准件数(千件) 52.5 52.7
M4货供额(较前月) -- -0.30%
0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)
(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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