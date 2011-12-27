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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 10:08 BJT

〔中国新债〕泰豪集团今日起发行4亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月27日电---中国泰豪集团有限公司周一稍晚公告称,将於今日(周二)起发行4亿元人民币
固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  泰豪集团       4         7      前五年7.50%        AA-  12/27-12/28     国盛证券
            (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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