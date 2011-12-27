〔新闻稿〕中国1-11月规模以上工业企业利润同比增长24.4%--国家统计局

在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长35.4%，黑色金属矿采选业增长59.1%，化学原料及化学制品制造业增长35%，化学纤维制造业增长2.5%，黑色金属冶炼及压延加工业增长15.4%，有色金属冶炼及压延加工业增长53.1%，交通运输设备制造业增长14.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降97.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降1.5%，电力、热力的生产和供应业下降8.3%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入206328亿元，同比增长21.4%，每百元主营业务收入中的成本为82.44元，主营业务收入利润率为6.56%；集体企业实现主营业务收入11418亿元，同比增长26.5%，每百元主营业务收入中的成本为85.54元，主营业务收入利润率为6.65%；股份制企业实现主营业务收入430321亿元，同比增长32%，每百元主营业务收入中的成本为84.65元，主营业务收入利润率为6.25%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入197786亿元，同比增长20%，每百元主营业务收入中的成本为85.96元，主营业务收入利润率为6.1%；私营企业实现主营业务收入231913亿元，同比增长38.1%，每百元主营业务收入中的成本为86元，主营业务收入利润率为5.96%。