〔新闻稿〕中国1-11月规模以上工业企业利润同比增长24.4%--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下为中国国家统计局发布的1-11月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)
1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。11月当月实现利润5421亿元，同比增长17.9%；其中，国有及国有控股企业当月实现利润1024亿元，同比下降14.2%。
1-11月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润13543亿元，同比增长13.5%；集体企业实现利润759亿元，同比增长32.5%；股份制企业实现利润26905亿元，同比增长29.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润12062亿元，同比增长10%；私营企业实现利润13830亿元，同比增长46.2%。
在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长35.4%，黑色金属矿采选业增长59.1%，化学原料及化学制品制造业增长35%，化学纤维制造业增长2.5%，黑色金属冶炼及压延加工业增长15.4%，有色金属冶炼及压延加工业增长53.1%，交通运输设备制造业增长14.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降97.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降1.5%，电力、热力的生产和供应业下降8.3%。
规模以上工业企业实现主营业务收入759338亿元，同比增长28.2%。每百元主营业务收入中的成本为84.98元，主营业务收入利润率为6.14%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入206328亿元，同比增长21.4%，每百元主营业务收入中的成本为82.44元，主营业务收入利润率为6.56%；集体企业实现主营业务收入11418亿元，同比增长26.5%，每百元主营业务收入中的成本为85.54元，主营业务收入利润率为6.65%；股份制企业实现主营业务收入430321亿元，同比增长32%，每百元主营业务收入中的成本为84.65元，主营业务收入利润率为6.25%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入197786亿元，同比增长20%，每百元主营业务收入中的成本为85.96元，主营业务收入利润率为6.1%；私营企业实现主营业务收入231913亿元，同比增长38.1%，每百元主营业务收入中的成本为86元，主营业务收入利润率为5.96%。
11月末，规模以上工业企业应收账款72918亿元，同比增长19.7%。产成品资金28012亿元，同比增长22.8%。(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。