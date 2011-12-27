〔中国新债〕内蒙古博源控股集团周五将发行7亿元短期融资券,期限一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月27日电---中国内蒙古博源控股集团有限公司周二公告称,将於周五(30日)在银行间债市 簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 内蒙古博源 16 7 12 12/30簿记建档 浦发银行 AA- 12/31 1/4 控股集团 建设银行 ============================================================================================= 内蒙古博源控股集团以天然碱、天然气化工及煤化工产业为主体,以资本运营和石化物流为两翼,拥有目前 全国最大的甲醇生产基地和中国最大的天然碱产业循环经济示范基地,旗下有上市公司远兴能源(000683.SZ)等.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。