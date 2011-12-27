〔中国新债〕内蒙古博源控股集团周五将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月27日电---中国内蒙古博源控股集团有限公司周二公告称,将於周五(30日)在银行间债市 簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 内蒙古博源 16 7 12 12/30簿记建档 浦发银行 AA- 12/31 1/4 控股集团 建设银行 ============================================================================================= 内蒙古博源控股集团以天然碱、天然气化工及煤化工产业为主体,以资本运营和石化物流为两翼,拥有目前 全国最大的甲醇生产基地和中国最大的天然碱产业循环经济示范基地,旗下有上市公司远兴能源( 000683.SZ )等.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红