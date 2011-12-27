抗议声中普京或与民众渐行渐远

路透莫斯科12月25日电---在两周内，俄罗斯反对派再次带领成千上万民众走上莫斯科街头，要求国家杜马重新选举，普京则看似日益脱离民众。

但随着俄罗斯新年假期的临近，他掌权12年来所遭受的最大反对示威，或稍作暂停。而对於普京自己而言，他也会希望示威活动至少暂时失去势头。

示威者称，普京任总统八年，现在又当了四年总理，他们对他大权在握已感到厌倦。他们还表示，普京所在的统一俄罗斯党在12月4日杜马选举中取得的胜利，存有舞弊行为。

普京先是称示威者是一群由外国资助的喧嚣分子，而後表示支持总统梅德韦杰夫逐步施行政治改革的提议，再後来任命一名前克格勃特工担任俄总统办公厅主任。

普京与很多俄罗斯民众间的鸿沟让很多人相信，他已失去与民众的密切联系，且拒绝像他的很多亲密盟友那样认真对待示威活动。

一名接近决策者的消息人士称：“他们不懂，尽管大家试图解释形势的严峻性，但他们一人势力很弱，而另一人却不想听。”他指的是梅德韦杰夫和普京。

这可能对俄罗斯的长期稳定带来威胁。

反对人士称，本月参加抗议的是喜爱互联网的年轻一代都市人，而普京的小圈子却是由前克格勃特工、商人和政府官员组成，他们对这些年轻人的诉求没有多大共鸣。

但是，普京将示威者定性为国外势力资助的兵卒，也与普京阵营其他一些人的结论形成鲜明对比。

俄罗斯总统办公厅副主任苏尔科夫（Vladislav Surkov）曾助普京打造高度集权政治体系，他周五警告称，俄罗斯的某些敌人想引发革命，但示威者却是社会中的好人。

**普京阵营**

苏尔科夫对俄罗斯《消息报》（Izvestia）表示：“我们社会最好的部分，或者说最有生产力的部分，要求获得尊重。你不能简单地以傲慢姿态回击他们的观点。”

俄罗斯前财长库德林（Alexei Kudrin）与普京的关系比苏尔科夫更近，而他却参与了周六在莫斯科的抗议活动，他警告称，俄罗斯需要更为认真的政治改革，以确保国家稳定发展。

51岁的库德林在参加抗议时对路透表示：“我今天来这，是因为我认为选举不公，我认为我们需要展开调查，对责任人予以处罚，甚至是刑事处罚。”

“眼下也有这种可能性，即在不发生任何革命的情况下，实施变革保证公平选举、以及国家杜马中的真实代表权。”

不过普京也有其他的能起举足轻重作用的顾问。

俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）本月称，该国应对互联网实施“理性监管”。

知情人士透露，喜欢携带iPad的梅德韦杰夫，可能更理解针对普京的怒火，但他力量太弱。

与俄罗斯政府高层有联系的一位知情人士称：“梅德韦杰夫对这一切理解更深，因为他不太倾向於阴谋论的说法。”他表示，俄罗斯领导层希望示威活动自行消散。

该消息人士说：“普京已意识到，他的支持率在下降。”（完）