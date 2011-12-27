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货币新闻 | 2011年 12月 27日 星期二 10:52 BJT

〔中国贸易〕2012年首批焦炭出口配额为424万吨,白银3,232吨--商务部

路透北京12月27日电---中国商务部周二公布,2012年首批一般贸易焦炭出口配额为424万吨,同时决定首批白银出口配额为3,232吨.

2011年第二批一般贸易焦炭出口配额为382万吨,白银出口配额为2,265吨.[ID:nCN1828055](完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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