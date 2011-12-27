〔中国公开市场〕一年央票价稳量缩,操作力度偏弱以保证银行资金需求(更新版)

(新增央行公告内容和分析师评论)
* 一年央票收益率第六周持平於3.4875%
* 银行年末资金需求增大,无暇顾及央票投标
* 利差倒挂,一年央票投资吸引力有限
* 央行公开市场操作力度仍偏弱
路透上海12月27日电---中国央行公开市场一年央票收益率连续第六周持平,银行忙于年底揽存以降低贷存比(贷款/存款)水平,能参与央票投标的资金有限,再加上该期央票一二级市场利差倒挂,投资吸引力不大,导致需求明显萎缩.央行适时缩量发行并暂停正回购操作,以保证年末银行资金需求.
分析人士认为,由於最近政策面相对平稳,央行也并无调整基准利率的迹象,一年期央票发行收益率持平完全在预期之内.
央行公告显示,上午招标发行的40亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第六周持平於3.4875%;且未进行正回购操作.
"就快年底了,大家闲钱都不多,对央票基本没什麽需求,"华南一银行交易员表示."(发行)收益率持平还好,在市场预期之内."
二级市场上,剩余期限约0.967年的央票1101096券tCN1101096=CFXM最新双边报价收益率为3.5240%/3.5000%.
该交易员并预计,新年过後,不久就是春节,最近银行备付压力将维持高位,对央票的需求至少到明年1月末都不会有明显起色,而考虑到公开市场到期量又不是很大,预计央行的操作力度将维持偏弱.
央行上周二发行的260亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率持平於3.4875%;同时当日并未进行正回购操作.
央行公开市场此前已经连续四周累计净回笼资金2,080亿元,其中上周净回笼100亿元.
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 40
(周四) 待定
正回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 30
正回购到期 100
====================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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