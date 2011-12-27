《中国2012年经济指标各方预测值一览》--12月27日

路透上海12月27日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2011年11月/2010年全年 国内生产 总值(GDP) *8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 9.1%/10.4% *8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 (9.1%为第三季度数据) 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 不低於8.5%/央行货币政策委员李稻葵/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 3.5%/中金公司/12月 3%-3.5%/交通银行金融研究中心/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 12.7%/19.7% 供应量(M2) (12.7%、19.7%分别为2011年11月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 9-10万亿元/中金公司/11年12月 5,622亿元/7.95万亿元 (5,622为11月数据) 贸易顺差/逆差 1,350亿美元/社科院/11年12月 1,384亿美元/1,831亿美元 (1,384为1-11月数据) 社会消费品 15.7%/社科院/11年12月 17.0%/18.4% 零售总额 (17.0%为1-11月数据) 固定资产投资 22.8%/社科院/11年12月 24.5%/24.5% (不含农户) (24.5%为1-11月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 统计局总经济师--统计局总经济师姚景源 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 刘昕; 审校 边竞